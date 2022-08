Bruno J. S. LESIEUR

Tl;dr : Je suis développeur web full-stack JavaScript (Vanilla JS / Harmony / Vue.js / Node.js) et co-créateur de la société libérée Orchard ID qui prend soin de moi ainsi que de la croissance de vos projets web !



Je suis développeur web spécialiste JavaScript entre Annecy et Genève, je vis chaque jour ma passion nageant parmi les techniques actuelles et d'avenir en matière d'interfaces utilisateurs front-end, d'algorithmie Node.js et de technos web. C'est pourquoi tous les jours au petit déjeuner (mais pas que), je prépare de quoi satisfaire ma faim de Responsive Web Design, de performances web, de respect des standards, de bonnes pratiques, de POC HTML5 / CSS3 / ES6, d'accessibilité web, de factorisation, d'automatisation, de partage, de casse-tête en tout genre et ce à travers des projets et prototypes toujours plus appétissants.



Dernier gros plats en date ? La société Orchard ID ; un verger digital ou tous ses passionnés sont équitablement ensoleillés et ou chaque idée peut mûrir, nourrie de votre collaboration. Dans ce verger, j'ameublis les specs, j'éboutonne les fonctionnalités, je bouture le code et je tuteure le développement. Prouvez-nous que votre projet web mérite d'être semé, et nous vous convaincrons que notre équipe est la meilleure pour le faire mûrir, croître et consommer !



Vous pourrez me trouver sur Twitter (@ZetesEthique) ou sur sur Google+ (+Bruno Lesieur) pendant mes heures de veilles pour parler : conception, développement, intégration, ergonomie, optimisation, performance, référencement, web, technos...



...plus de détails sur : http://www.lesieur.name/a-propos/



Et pour ceux qui n'aiment pas les joueurs de pipeau : https://bruno.lesieur.name/ #zetetic



Mes compétences :

CSS3

HTML5

PHP5

MySQL

SQL Server

JavaScript

Node.js

JQuery

C# .NET

JSON

ASP .NET

MVC2

AJAX

Management d'équipe

Webdesign

Webmaster

Responsive Web Design

Bootstrap

Vanilla JS

Less

Vue.js

NodeAtlas