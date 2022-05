Quentin LE CLAIRE

Depuis 2 ans maintenant, je suis responsable production images pour Newfeel, marque du groupe Décathlon dédiée à la marche sportive. J'organise l'ensemble des productions photo et vidéo et suis en charge de leur diffusion internationale. Du packshot e-commerce au film de pub télé, l'image d'une marque est complète et doit être cohérente, c'est l'objet de la charte iconographique que j'ai développée et que je complète régulièrement.



Je suis passionné de photo/ vidéo, de graphisme et de design, mais aussi dingue de sport, de bricolage et de travaux manuels en tout genre. J'aime fabriquer, essayer, apprendre, me tromper, recommencer et réussir.



Précédemment

- Responsable contenu de marque (Stratermic / Décathlon)

- Chef de projet évènementiel (Quechua/ Décathlon)

- Journaliste reporter d'image (Opal TV)



Scolarité

- Master communication globale des entreprises

Mémoire de fin d'étude sur le thème du contenu éditorial de marque.





Mes compétences



Bilingue (anglais) ayant vécu un an au Canada (Calgary)

Rédaction (expérience en journalisme presse et TV)

Vidéo : (logiciels maîtrisés: Final cut, Premiere). Je maîtrise la chaîne de production, de la rédaction du script, en passant par la captation, le montage et la diffusion.

PAO: Photoshop, Indesign, Illustrator

Photo: Organisation et réalisation de shoot photo (Cape Town / Barcelone / Miami / Paris)

Logiciels photo: (photoshop, Ligtroom)



