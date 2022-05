Quentin LE FORESTIER

Je suis à la recherche d'un emploi dans un cadre informatique.

Je possède déjà des connaissances et un savoir faire non négligeable en informatique qui sera renforcé tout au long de mes expériences professionnelles et personnelles.



Je peut commencer immédiatement. Je suis motivé, curieux, passionné et compte mettre ces atouts au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Python Programming

Microsoft Windows

HTML

Cascading Style Sheets

Apple MacOS

Bureautique

C#

LARP

Linux

Administration système et réseaux

C++

Python