Quentin BANCE

4 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance en instrumentation médicale/ de laboratoire et électronique. Bonne maîtrise de l'anglais et anglais technique ainsi que des outils bureautique (Excel, Word, Powerpoint). Expérience dans le processus d'analyse, diagnostique de panne et de dépannage.



Mes compétences :

Service client

Soudage

Diagnostique

Dépannage

Instrumentation médicale

Dispositifs médicaux

Electronique

Automatisation de laboratoire

Dépannage au composant

Microsoft Office

Maintenance Curative

Analyse

Maintenance préventive