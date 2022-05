Quentin LE GAL

Diplômé d'un DEA en droit privé (Master 2) et d'un MBA en Gestion des Patrimoines option Bancassurance, je suis depuis 2007 juriste/fiscaliste dans le département ingénierie patrimoniale d’Allianz Gestion Privée Leader européen de l'assurance et des services financiers (anciennement AGF Gestion Privée). Mes missions consistent en particulier au montage et à la rédaction d'études patrimoniales à destination des clients haut de gamme, à l'apport de réponses juridiques et fiscales à des problématiques posées par le réseau de conseillers et agents généraux. Je participe également à l'élaboration et la soutenance de conférences juridiques et fiscales (Lois de Finances, transmission d’entreprises, successions/donations, optimisation fiscale…) à destination de ces mêmes réseaux.

Mes missions s’inscrivent également aujourd’hui dans l’évaluation et la mise en place d’outils de formations juridiques et fiscales à destination des ingénieurs d’affaires et experts patrimoniaux du groupe.



Mes compétences :

Maîtrise du logiciel DIXIT

Maîtrise du logiciel BIG EXPERT

optimisation fiscale

droit

ingénierie patrimoniale

fiscaliste

assurance

gestion de patrimoine

juriste

big expert

finance