Quentin LE ROUX

Je suis Développeur Web à Caen.



Je viens de Bretagne où j'ai fait la première partie de mes études, à savoir un DUT Informatique (à Lannion - 22).



Je me suis par la suite dirigé vers une Licence Professionnelle Webmaster à Caen, où j’ai pu me perfectionner dans le domaine de la programmation web.



J'essaye de me tenir au courant des nouvelles technologies du web en effectuant une veille technologique régulière et ainsi éviter de me sentir dépassé par les dernières avancées.



Mes compétences :

MySQL

HTML5 / CSS3

PHP

CodeIgniter

CakePHP

Yii