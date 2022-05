Quentin LE ROUX

Récemment diplômé en tant qu'ingénieur généraliste spécialisé dans les systèmes d'informations. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'ingénieur études et développement sur des technologies Java/JEE.



Je suis passionné par l'informatique et les nouvelles technologies en générales. J'ai eu la chance d’effectuer des stages où j'ai pu montrer le meilleur de moi-même. Motivation, collaboration et efficacité sont les qualités qui m'ont été léguées par un travail en équipe réussi. Mes solides connaissances techniques généralistes et mon envie d'apprendre m'ont permis de devenir très rapidement opérationnel sur de nouvelles technologies.



Je suis certains qu'avec ma motivation, mes compétences techniques et votre professionnalisme, nous pourrons tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs.



Mes compétences :

Java EE

C

UML

JavaScript

XSLT

XML

MySQL

HTML

Eclipse

Sonar

Subversion

Hudson Jenkins

Linux

Microsoft Windows

Tomcat

Hibernate

Spring Framework