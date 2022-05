Volontaire, organisé, discret et pragmatique



FORMATION SCOLAIRE



2009 : Licence protection civile et sécurité des populations (Niort)

2008 : DUT hygiène sécurité environnement (Le Havre)

2006 : Baccalauréat scientifique spécialité SVT (Lycée Saint-Esprit, Beauvais)



QUALIFICATIONS



2012-13 : FILT 79 (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers)

2009 : SSIAP 3, diplôme Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie (Niort)



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis le 1.12.2013 : Officier de centre (CI Chessy, SDIS 77)

2012-2013 : FILT 79- Affectation au service opération de l’état major (SDIS 77)

2012 : Agent immobilier (agence « A Demeure », Issy-les-Moulineaux)

2009-2011 : Chef d’équipe SSIAP, en poste au sein de différents bâtiments du ministère des finances (IGH, ERP, code du travail)

Depuis 2004 : Sapeur-pompier volontaire au Centre de Secours Principal de Gournay-en-Bray (SDIS 76)

2009 : Consultant sur les POI et adjoint moniteur incendie (CNPP, Vernon)

2008 : Assistant animateur sécurité, analyse des risques chimiques (Danone, Ferrières-en-Bray)

2007/2009 : Technicien accueil prévention sécurité générale (Renault Sandouville)





CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES



 Logiciels : Maîtrise du pack office, Internet, autocad

 Anglais et Espagnol : Lu, écrit, parlé



LOISIRS ET INTÉRÊTS PERSONNELS



Course à pied, cyclisme, bricolage, numismatique, échecs