Quentin LEPILLIEZ

Fort d'une expérience de huit ans dans le domaine des collectivités locales je viens de terminer ma mission de deux ans en tant que Directeur de Cabinet au sein de la communauté de communes de la Plaine de France, un territoire stratégique couvrant le quart de l'aéroport de Roissy. J'ai assisté les élus dans leurs fonctions sur de multiples thématiques ; animation du réseau de transport local, aide au montage de projets, force de proposition en aménagement et urbanisme, encadrement de la communication de la collectivité et suivi des réseaux et des affaires courantes.



Je suis à présent à la recherche d'une nouvelle fonction dans l'univers des transports, du développement local, des collectivités territoriales et de leurs partenaires privés sur l'ensemble du territoire français.



Mes compétences :

Connaissances du territoire

Curiosité Aisance relationnelle

Polyvalence et capacité d'adaptation