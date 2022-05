Bonjour ; je m'appelle LEQUIEN quentin j'ai 16 ans et je cherche un contrat d'apprentissage en conducteur d'engins de chantier pour la rentrée du 1er septembre 2015 .



Je suis allé aus portes ouverts des écoles suivantes:

-TECOMAH

-MFR de saint sulpice

Il ne me manque plus q'un maitre d'apprentissage .

J'habite a Beauvais dans l'Oise .

Si vous n'avez pas assez de renseignement vous pouvez me contacter par mail à: lequien.perso@gmail.com ou a mon fixe le: 03.44.46.06.15 ou au 06.86.63.29.98. merci d'avance cordialement quentin Lequien





Mes compétences :

Dessin

Utiliser un schéma de signalisation temporaire de

Réaliser des entretiens (contrôle) avant et après

Appliquer la règlementation hygiène, sécurité, env

Lire ou dessiner un dessin (croquis) pour exécute

Gérer les déchets de chantier