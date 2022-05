Quentin LOZACH

Vous avez l'idée d'un projet WEB ou d'un projet déjà en cours, et vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous aider ?



Vous avez des impératifs ?

Vous avez un budget limité ?

Vous avez une situation spécifique ?

Vous chercher quelqu'un de flexible et qui s'adapte ?

Vous cherchez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance ?

Vous cherchez quelqu'un avec qui la communication soit facile ?

Vous cherchez quelqu'un qui puisse intervenir sur n'importe quelle phase du projet ?



Alors vous êtes venu au bon en droit. En tant que créateur d'entreprise et de projets WEB, je connais les situations auxquelles vous pouvez faire face. Je peux facilement comprendre votre position, ce que vous essayez d'atteindre et de construire, et le plus important, vos besoins.



Que puis-je faire pour vous ?



En fonction de votre situation, et de votre projet, je peux réaliser un ensemble de tâches très variées, qui vous aideront à rendre votre projet réel.



Vous avez l'idée d'un projet WEB et vous voulez des conseils ?

Vous voulez que je transforme votre idée en réalité ?

Vous avez besoin de quelqu'un qui peut planifier votre projet et vous aidez à prendre du recul sur celui-ci ?

Vous recherchez quelqu'un avec des idées nouvelles, un esprit innovant pour trouver les solutions parfaites pour vous et votre situation ?

Vous souhaitez avoir la meilleure solution technique avec le budget le plus bas et la date butoir la pus courte ?

Vous avez un projet déjà existant et vous cherchez quelqu'un pour le maintenir, ou le faire évoluer ?



Si vous avez répondu oui à l'une des question précédentes, je suis l'intervenant idéal pour vous. Mon profil polytechnique et mon esprit d'entrepreneur aideront votre projet, sans vous noyer dans des termes techniques. Je parlerai votre langage pour que nous puissions avancer ensemble.



Vous voulez parler de votre projet avec moi ?



Envoyez moi un email à : quentinlozach@gmail.com et vous contacterai aussi rapidement que je pourrai !



Mes compétences :

Développement web

Web

Gestion de projet web

Gestion de projet

Avant projet

Avant vente

Startups

Entrepreneuriat

Planification de projet

Développement informatique

Spécifications techniques

Développement mobile

Spécifications fonctionnelles

Webmaster