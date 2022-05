Quentin MARCHANT

Bonjour,

suite à un licenciement, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement en me dirigeant vers l'usinage, métier qui m'a toujours intrigué et passionné. Je me suis donc dirigé vers l'AFPA pour passer une formation de Technicien d'Atelier en Usinage afin d'obtenir un bagage minimum pour commencer dans ce métier. Ma faible expérience m'a quand même appris que rigueur, curiosité et discipline sont les qualités majeures qu'il faut posséder pour évoluer dans ce métier.



Mes compétences :

Siemens Hardware

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mastercam

SolidWorks