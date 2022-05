Je recherche un stage de fin d'étude, Master 2 informatique, spécialisé dans les systèmes et applications répartis.



- Développement large échelle :

JEE, Hibernate, SPRING, MVC, JSF, STRUTS, EJB, Map Reduce, Hadoop, SOAP/REST, JDBC, SPARK



- Embarqué :

· Android / iOS - programmation sur plateformes mobiles

· POSIX - systèmes critiques, temps réel

· Linux Kernel - développement noyau Linux



- Langages : Java, C, HTML, CSS, JavaScript, JSP, Swift, Objective-C, MySQL, SPARQL, Erlang, Ada, Scilab, Assembleur, BASH, IDL, LaTeX, PHP, XSLT



- Logiciels : Eclipse, Xcode, Photoshop, Sony Vegas, After Effects, MS Office Suite



Stage débutant en Février 2017, durée minimale de 5 mois



Mes compétences :

Développement iOS

LaTeX

Online gaming

Computer hardware

Serious Gaming

Service client

Systèmes critiques

Informatique embarquée

Programmation orientée objet

Microsoft Office

Sony Vegas

JQuery

CSS

XCode

Eclipse

Adobe Photoshop

HTML

Langage assembleur

Ada

XML/XSLT

Scilab

Microsoft Windows

GNU/Linux

Kernel programing

UNIX

Mac OS X

PHP

MySQL

Erlang

Objective-C

JavaScript

SWIFT

Java

C

SPARQL

JDBC

Service-oriented architecture

REST

MapReduce

Hadoop

SOAP

JavaServer Framework

JSP

Enterprise JavaBeans

MVC

Spring Framework

Struts

Hibernate

Java EE