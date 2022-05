Olivier MARCISET

Bienvenu ! Je recherche des personnes partageant mon envie de changement et désirant oeuvrer en faveur de l'emploi, avec lesquels nous allons pouvoir monter des projets innovants et collaboratifs.



Européen convaincu, j'ai travaillé 4 ans en Suisse, 3 ans aux Pays-Bas, 2 ans en Belgique, et ai effectué une vingtaine de mission courtes pour la Commission Européenne en Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Turquie, Egypte. J'ai créé la société INTEO, avec 4 associés, puis me suis impliqué dans l'association "Projets pour l'emploi".http://www.facebook.com/profile.php?id=100003945669758



Ingénieur de recherche en Biotechnologie de formation,j'ai travaillé pour Nestlé, L'incubateur Atlanpole dans les Pays de la Loire, Le réseau EBN (www.ebn.be ; Bruxelles) ou je gérais un contrat avec la Commission Européenne (DG Entreprises, DG Politique Régionale).



Mes compétences :

ESS

Entrepreneuriat social

Fse

FEDER

Jeunesse en action

Leonardo

Grundtvig

Emploi et insertion

Conduite de projets

Evaluation de politiques publiques

Quartiers défavorisés

CUCS

Innovation sociale

Politique de la ville

Formation