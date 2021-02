Bertrand MICHEA

J'ai bâti mon parcours professionnel dans les études et la gestion d'études techniques, appliquées à la conception et à l'industrialisation d'appareils ou d'équipements, pour successivement les secteurs aéronautique, automobile, médical, de l'énergie et du bâtiment (CVC).





MES DOMAINES DE COMPETENCE



Gestion de projet, ingénierie et suivi des plannings, gestion des coûts et de la qualité, gestion des risques, coordination opérationnelle, reporting,

Management déquipes pluridisciplinaires et transversales,

R&D (essais, CAO, simulations), conception technique (thermique, fluidique, mécanique), gestion et consultation fournisseur, industrialisation (méthodes, contrôles), approvisionnements.



Mes compétences :

R&D/Conception

Industrialisation

Management

Planification

Qualité