Jean-Michel GRIMAL

Ingénieur et chercheur en physique des matériaux, j'ai choisi de mener une carrière en R&D industrielle, la recherche étant une passion et le milieu industriel me paraissant plus satisfaisant que celui de la recherche académique (en France en tout cas).





Mes compétences scientifiques sont en physique en général mais ces dernières années j'ai surtout développé des compétences en management de R&D en milieu industriel.



Depuis fin 2010, j'ai pris des responsabilités dans une grande structure internationale.



Mes compétences :

Brevets

Management

Management R&D

matériaux

Physique

physique des materiaux

Recherche