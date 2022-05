Olivier MARTIN

Après 6 mois d'intérim à la Banque de France en 1998, je fais un bref passage de 9 mois chez RGA systèmes en tant que prestataire de services au GIAT (Satory).

Je suis ensuite retourné à la Banque de France, où je suis depuis 2000, d'abord en tant que chef d'un service de R&D, puis en tant qu'adjoint et responsable du laboratoire central, où j'animais une équipe de 15 personnes. En 2010 je deviens responsable de la recherche et du développement, puis en 2018 directeur de l'industrialisation, de la recherche et des affaires scientifiques.

Mes activités vont du développement de nouveaux produits jusqu'à leur mise en production et à l'optimisation de leur production, en passant par toutes les étapes intermédiaires nécessaires à leur maîtrise industrielle, dans un milieu international et un contexte orienté client.



Mes compétences :

recherche

électronique

sécurité

optique