Quentin MARTI

Ayant obtenu mon BTS Comptabilité et Gestion des organisations au Lycée Pierre mendes France à Savigny-le-Temple, je souhaiterai proposer mes services dans une entreprise afin de découvrir le monde du travail. Mes diverses expériences dans le domaine de la comptabilité au sein d’un cabinet d’expertise comptable et d’une entreprise holding m’ont permis d’acquérir la connaissance de plusieurs compétences informatiques et le savoir-faire indispensable à l’activité.



Mes qualités relationnelles, mon sens de l’organisation, ma rigueur, mon goût des chiffres et mon esprit d’équipe sont autant d’atouts qui me confortent dans ma volonté d’intégrer une structure, avec la certitude de pouvoir y apporter une contribution essentielle.



Mobile et disponible, je suis prêt à vous fournir de plus amples informations lors d’un entretien afin de développer plus longuement les compétences que je peux vous apporter.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Cegid

Audit