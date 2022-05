Suite à mon Master 1 Sciences du management, spécialisation Marketing et Consommation à l'IAE de ROUEN, j'ai travaillé en tant que chargé de communication pour l'entreprise Adiag, filiale du groupe APAVE. Fort de mes connaissances théoriques mais aussi pratiques, je suis prêt à rejoindre votre entreprise pour participer au bon développement de celle-ci, et travailler dans le domaine du marketing et de la communication.