Quentin MARTOIA

Passionné par la Vente, et tout particulièrement dans le Prêt-à-porter masculin, je recherche activement un poste à responsabilités dans ce domaine.



Ma polyvalence commerciale découle de nombreuses expériences, telles que le management et gestion d'équipes commerciales en magasin (5 à 10 personnes), en B2B ou encore la prestation de services sur stand et à domicile. Ces dernières ont abouti à plusieurs reprises à des évolutions professionnelles, nourrissant mon goût du challenge.



Pour plus d'informations relatives à mon profil, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse : q.martoia@gmail.com





Mes compétences :

Conseiller clientèle

Commercial

Prêt-à-porter

Vente