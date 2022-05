Quentin MASSE

Depuis novembre 2009 Formateur Force de Vente (France) Groupe SOPARIND-BONGRAIN Alliance Océane & Charcutière (Bordeau Chesnel/ Coraya/ Souchon)

Fabricant et distributeur de produit charcutier et produit de la mer

Formation aux techniques de vente des nouveaux vendeurs

Accompagnement et coaching sur le secteur de la personne formée

Elaboration des outils de formation

Reporting d’activité mensuel

Détecter les collaborateurs clés et ceux en difficultés

Co Animation bi annuelle d’une « formation aux Techniques de vente » destinée aux nouveaux arrivants



Juin 2006 à Novembre 2009 Chef de Secteur (département 59/62) Groupe SOPARIND-BONGRAIN Alliance Charcutière (Bordeau Chesnel/Souchon)

Fabricant et distributeur de produit charcutier

Faire respecter la politique commerciale sur un secteur géographique

Vendre en distribution numérique et en volumes

Développer la revente

Développer une bonne réputation

Merchandising : Optimisation de la place en rayon des produits

Informer et communiquer sur la concurrence, les clients, la distribution

Proposer des opérations commerciales pour dynamiser les ventes, Théâtraliser (TG, Animation, BRI)

Négociation et suivi d’opérations promotionnelles nationales



Juin 2003 à 2005 Promoteur des ventes régional (Département 80, 62, 60, 59, 51, 08, 02) La Brosse & Dupont

Fabricant et distributeur de produits ménagers et d’hygiène.

- Gestion directe du rayon avec prise de commande et mise en place de la marchandise, Développement du CA, suivi d'une gamme de produits,