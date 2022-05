Bonjour je me présente, Quentin MATHIEU âgé de 21 ans. Je suis actuellement en recherche active pour un poste de technicien méthode maintenance ou de technicien instrumentation.



Je suis aujourd'hui titulaire d'une licence Maintenance Industrielle et Sûreté des Processus (MISP), dans BTS Contrôle Industriel et Régulation des Automatismes (CIRA) et d'un bac Sciences et Technologies de Laboratoire (STL).



Mes points forts sont un esprit d'équipe développer, je suis minutieux et une personne qui n'a pas peur d'avoir des responsabilités.



Mes compétences :

DeltaV

la maintenance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Informatique

N1