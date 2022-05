Quentin MATHIEU

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Réseaux et Télécommunications obtenu par apprentissage, j'ai acquis au cours de mes études de solides compétences en réseaux informatiques, en particulier dans la manipulation d'équipements Cisco.



Je suis dynamique, motivé et fais preuve de bonnes capacités relationnelles. Par ailleurs, j'ai déjà, par le biais de mes expériences passées, une bonne approche des métiers des réseaux et des télécommunications.



Mes compétences :

Etudes de planification radio (Atoll)

Configuration de VLAN (trunking, QoS, STP / VTP)

Réseaux mobiles (2G, 3G, 4G)

Adressage IP (IPv4, IPv6)

Maîtrise pack Office, php/Mysql, java

Maîtrise OS Unix/Linux, Windows

Protocols de routage (RIPng, OSPF, BGP)

Interconnexion de réseaux (LAN / WLAN / WAN)

TOEIC (840/990)