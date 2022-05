21 ans, Titulaire d'un DUT services et réseaux de communication et d'une Licence en Création Multimédia.

Détenteur de bonnes compétences et d'une bonne expérience je recherche un emploi dans le développement front-end (intégration web) ou dans le web design.



Mes compétences :

Développement web

Intégration web

Audiovisuel

Création

Web design

Wordpress

JavaScript

JQuery

CSS 3

HTML 5

PHP

LESS

Sublime Text

Adobe Photoshop