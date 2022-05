Quentin MAZOUA

Je suis actuellement étudiant en licence professionnelle web à l'IUT de Lannion en alternance avec l'entreprise Abelium Collectivités à Pleurtuit. L'année précédente, j'ai commencé un master informatique à l'Université de Nantes que j'ai souhaité abandonner. En 2016, je suis parti au Canada pendant près d'un an pour mes études, en baccalauréat informatique avec majeure en conception de jeux vidéo à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'y ai étudié les méthodes de conception de jeux vidéo ainsi que la programmation en C++. Précédemment j'ai étudié à l'IUT de Lannion en DUT Informatique où j'ai pu apprendre différents langages de programmation (C, Java, Python, PHP, Javascript, HTML, CSS) afin de développer des applications logicielles et web. J'ai également des connaissances en réseaux, administration système, systèmes d'exploitation et en gestion de projet.



Mes compétences :

C

Java

SQL

PHP 5

Conception UML

HTML 5/

CSS 3

Gestion de projet

Trac

Python

Windows

Linux

JavaScript

SVN

Unity 3D

Unreal Engine 4

C++