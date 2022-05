Quentin MAZUÉ

Ingénieur en mécanique avec une spécialisation en aéronautique je travaille en modélisation des systèmes depuis plusieurs années. Ce travail est au cœur du développement d'une nouvelle ligne de produits et permet de concevoir, tester et valider les architectures.



J’ai la responsabilité totale de la partie modélisation sur l’un de ces projets. Pour cela, je supervise un collègue qui travaille avec moi tout en assurant les échanges avec les autres services concernés. Actuellement en phase de démonstration client, j’assure également la préparation des essais ainsi que l’analyse des données récupérées.



C’est un milieu multidisciplinaire très enrichissant et c’est pourquoi je souhaite continuer dans ce métier en m’orientant dans l’ingénierie système.



Mes compétences :

Ubuntu

Visual Studio 2008

GANTT Project

Manufacturing

Qt4

Excel

Catia v5

Visual basic

MFC

Solidworks

Mechanical Engineering

Visual c++

Open Project

Matlab

CAD

Mathematica

RDM6

Résistance des matériaux

Marc

CATIA V6

ANSYS Workbench

HyperMesh