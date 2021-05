Quentin MEGARD

Fort d'une expérience de plus de 9 ans dans le secteur de l'horlogerie et de nombreuses responsabilités au sein de TAG Heuer,

mon rôle en tant que garant de l'image de marque est d'élaborer, de développer et de coordonner la stratégie et les campagnes d'activation marketing sur le marché Français, Belge et Luxembourgeois.



Aujourdhui, ma volonté est de changer de secteur dactivité afin de découvrir de nouveaux challenges et enjeux tout en mettant à profit mes compétences acquises grâce à mes responsabilités transversales.