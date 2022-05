#Photographe Auteur // Assistant



Après un Bac S et un détour par le domaine du Génie Civil, où j'ai exercé le métier de Géomètre projeteur, je me suis lancé dans des études de photographie.



Depuis, passionné par l'image, je suis photographe indépendant et peux réaliser vos travaux photographiques de différentes natures (catalogues, packshot, évènementiel, portraits, mode...). Je suis installé sur Paris mais travaille également en Bourgogne.



Je suis également assistant photo et cherche à mettre mes connaissances techniques au service d'autres photographes pro, pour en apprendre toujours plus.



#BTS de Photographie au CE3P.

Stages chez Iconolab (laboratoire numérique), Matphoto (loueur), Sala Prod (studios) et PHOTO (magazine).



#Travaux personnels:

L'Yonne // Portrait de ma région natale et rurale, à travers ses paysages et ses agriculteurs.

Thanatos // Travail documentaire en cours, sur le monde funéraire.



#Photographe pour:

Optique Solidaire // Évènementiel

Centre Hospitalier de Joigny // Site Web à venir



#Travaux d'assistant & autres régies :

Witty Pictures // INSEP, Conforama.

Quentin Shih // Dior.

Renaud Callebaut // Accor.

Mai Duong // Christofle.

Wahib Chehata // EMI.

Assistant plateau chez Sala Prod // 3 Suisses, La Redoute, Vogue, Mauboussin, YSL, EMI, Universal Music, ...

Salon de la Photo 2010, 2011 & 2012 // Hasselblad.

Virgnie Garnier // Photographe culinaire.





Pour toutes questions, demande de tarifs selon vos projets et besoins, vous pouvez me contacter via cette page ou à l'adresse [quentin.missault@gmail.com].



Mes compétences :

Lightroom

Photographie

Capture One

Photoshop

Phocus

Indesign