Quentin MOREL

Je viens de finir mes études en alternance et je suis mécanicien à l'atelier dans l'entreprise où j'ai fais mon apprentissage. Je fais des entretiens périodiques et des réparations sur les matériels des marques Liebherr, Kubota et Bomag.

Je j'aide en carrosserie, à l'entretien des locaux et à la manutention, ce qui me permet d'être polyvalent et de m'adapter à différents types de travaux.

Je suis a l'écoute et accepte les critiques, ponctuel et organisé dans mon travail, j'aime le travail bien fait. Pour moi c'est mes atouts majeurs.





Mes compétences :

Mécanique

Carrosserie

Administratif

Organisation du travail

Maintenance

Manutention

Transport de marchandises

Réceptionner les stocks

Réception de matériel