Alain MOREL

Depuis 19 ans je travaille dans le secteur automobile en Recherche et Développement.

Mes différentes missions m'ont permis d'acquérir des connaissances dans des milieux industriels très variés.

Mes compétences techniques et managériales ainsi que ma maîtrise de la gestion de projets, des négociations Achats et des directives Qualité / Coûts / Délais sont mes atouts majeurs.

Actuellement, je suis en poste chez VOLVO TRUCKS pour le développement de nouvelles fonctions d'essuyage pare-brise pour la gamme US MACK-VOLVO ainsi que sur des projets d'Advance Engineering.

Mes activités sont basées essentiellement aux Etats Unis pour le suivi des mes fournisseurs et le suivi du projet ainsi qu'en Inde pour la partie étude documentaire.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projets

Tôlerie

Plasturgie

Industrialisation

Automobile

Transfert industriel

Achats techniques