Quentin MOULARD

33 ans dans la Banque Secteur Particulier et Entreprises

(CIC Paris-4 ans/ Banque HERVET à Paris-4ans / CAIXABANK Paris Saint-Raphaël Pau Perpignan-17ans puis Boursorama Banque à Perpignan/ Société Générale à Narbonne).



J'ai occupé principalement les fonctions d'exploitant bancaire et Directeur d'un Service Etudes et Financements.



Langues : Espagnol Anglais plus solides connaissances en Catalan et moindres en Allemand.



Vice-Président de la Fédération Bancaire à Perpignan.

Professeur vacataire à l'Université de Perpignan en Master 2ème Année "Economiste Financier".

Membre de l'IJAI (Indic Journalists Association International)-Association ayant pour but de mieux faire connaître l'Inde à travers le monde.



Mes compétences :

Analyse financière

Banque

Boxe

Boxe Française

Édition

Langues