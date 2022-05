Quentin MOURET

Après avoir terminé un diplôme ingénieur et un master recherche, j'ai orienté mon début de carrière vers une spécialisation dans la recherche et développement par l'intermédiaire d'une thèse expérimentale. Ce projet de 4 ans m'a permis de développer un profil très polyvalent par de nombreuses collaborations internes avec des ingénieurs et des techniciens et externes avec le milieu industriel. Le projet que j'ai mené s’inscrit plus généralement dans un projet de l'Agence Nationale de la Recherche sur le développement d'outil de conception moteur dans le domaine de l'Injection Directe Essence.

Face aux nombreuses difficultés rencontrées pendant mon projet professionnel, les objectifs fixés initialement ont été finalement accomplis et les résultats seront exposés dans deux articles à comité de lecture pour 2018.

Au-delà de l'expertise acquise sur un sujet en particulier, je suis polyvalent et efficace à la fois sur des projets collectifs et autonomes sur des tâches nécessitant de la rigueur. Ma mobilité aux conférences à l'étranger m'a permis de consolider mes capacités relationnelles avec des acteurs internationaux, notamment reconnut par le prix du meilleur poster durant l'International Conference of Multiphase Flow 2016.