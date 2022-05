Quentin MOURONVAL

Diplômé de Sciences Po Bordeaux en 2012, je suis directeur adjoint à l'hôpital de Ville Evrard en charge des achats, de l'hôtellerie et de la logistique (DAHL).



Composée de 140 agents regroupés dans 11 services, la DAHL assure l'approvisionnement des unités intra (UHTP) et extra-hospitalière (CMP, CATTP etc.) situées dans le département de la Seine St Denis, soit 58 adresses.



Mes missions principales sont:



- Définition de la stratégie achat / appro ;

- Mise en œuvre de la politique achat/appro ;

- Organisation et contrôle de l'exécution budgétaire ;

- Gestion des ressources humaines (plan de formation, avancement etc.)



Je suis par ailleurs doctorant en droit public à l'Université de Bordeaux (spécialité: marché public).



Spécialités/Compétences:



- Stratégie ;

- Management public,

- Management de l'achat et stratégie achat ;

- Négociation / Relations fournisseurs ;

- Communication publique,

- Gestion de projet (plan action achat),

- Suivi budgétaire (EPRD),

- Gestion des ressources humaines,

- Droit des marchés publics.



Mes compétences :

Service public

Droit

Comptabilité

Management