Quentin NE-ONE

N.e-One, accompagne plusieurs artistes de la scène du rap indépendant Rhône-Alpine (Rimé, Horus Qa, Benji, Eurêka, GTK...). Il as travaillé pour l’album « Un Style Haut et des Maux » avec Rimé et as co-produit un EP « Trait d’Union » avec le groupe Effet Second’ère. Suivie par le dispositif « Emergence Artistique » dans le département de l’Ain en 2017, il développe ses projets en solo, en Featuring avec Rimé et prépare un E.P avec le rappeur Benji!