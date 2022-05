Quentin NÉVORET

Passionné d'art et fort de formations en Design Produit et en Infographie 2D/3D, je travaille depuis 2008 en tant que graphiste indépendant. Une activité essentiellement tournée vers la création de visuels 2D (logo, affiche, plaquette, catalogue...).

Depuis 2013, j'exerce la fonction de graphiste 3D au sein du Groupe Lépine, société spécialisée dans la conception et la fabrication d'implants orthopédiques. Chargé de production des films d'animation, je réalise notamment les techniques opératoires des implants et prothèses, en images de synthèse.



Mes compétences :

Montage vidéo

Compositing

Communication visuelle

Modélisation 3D

Animation 3D