- Mise en place de matériel ergonomique pour l'aménagement du poste de travail.



- Deux axes, le curatif pour le maintien et le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap et le préventif pour l'efficacité professionnelle.



- Mise à l'essai du matériel afin de trouver la solution la plus adaptée.



Mes compétences :

Commercial

Ergonomie

Prise de décision

Stratégie commerciale

Analyser écouter réfléchir agir

Communication