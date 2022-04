Yamina BENKRIFA

ERC est un centre de contacts multicanal et digital, à taille humaine.



Basé dans le sud de la France avec une ADN et une volonté d’orientation vers la satisfaction client/consommateur, nous vous aidons dans votre problématique à gérer votre service client, mais aussi nous intervenons comme vecteur de développement.

La relation client étant le pilier principal de votre entreprise, nous avons décidé d’accompagner des PME et grandes marques dans un partenariat basé sur la transparence et la proximité. Avec pour objectif de vous garantir une offre sur-mesure adaptée à votre projet.

Nous mettons le cap dans ce que nous savons faire de mieux, rapprocher les marques des consommateurs et les professionnels de leurs clients.



Recentrez-vous sur votre cœur de métier, externalisez dans un proche partenariat aux ressources opérationnelles.



Nous confier votre relation client c’est en tout flexibilité :



• Satisfaire vos consommateurs

• Fidéliser votre clientèle déjà existante

• Conquérir de nouveaux clients

• Vous recentrer sur votre corps de métier principal

• Confier tout ou partie de vos interactions à une équipe opérationnelle

• Apporter un suivi de qualité, une satisfaction client à votre image



Nos services :



- Externalisation/ insourcing du service client: suivie d’OP, avant vente, SAV, hotline conso, ODR.

- Téléprospection et prise de RDV qualifiés : relances commerciales, marketing, événementielles

- Enquêtes de satisfaction et sondage BtoB et BtoC qualitatif/ quantitatif

- Opérations sur mesure : cellule de conseil, information, communication de crise

- Fidélisation

- Cellule Digital (chat, #TOP CM (téléopérateur Community Manager)



Mes compétences :

Google+

Microsoft Excel

Google analytics

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Prestashop

Marketing

Communication

Management