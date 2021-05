Quentin PORTIER

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Génie Industriel de l'UTT (Université Technologique de Troyes), spécialisation "Logistique Externe et Transports", j'occupe aujourd'hui un poste d'ingénieur hospitalier dans le service logistique du CHU de Rouen. Concrètement, j'accompagne le Responsable Transports patients dans la modernisation des fonctions logistiques, la gestion des flux de transports de patients, le management des ressources humaines et matérielles, l'amélioration continue du cadre de travail et du service de prise en charge des patients.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Loxane

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Articulate Storyline 2

Gestion des stocks

Logistique