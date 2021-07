Quy BILLY (DAO)

Albert Einstein disait : Tout le monde est un génie. Ne jugez pas un poisson sur ses capacités de grimper à un arbre.



Pour le poisson que je suis, je m'épanouis par un travail qui favorise l'autonomie, la polyvalence, l'organisation et la rigueur. Après 6 ans d'expérience professionnelle à travers des frontières, j'ai saisi l'opportunité de me développer dans de nombreux domaines : la gestion administrative et commerciale, la relation clientèle, le marketing et le communication.



Je suis une personne logique, consciencieuse avec l'esprit d'initiative et la force de propositions. Passionnée, investie, j'ai à cœur de mener mes projets à terme. Du côté personnel, je partage avec mes collègues une ambiance positive et de la bonne humeur.



Mon parcours aujourd'hui se poursuit dans le secrétariat assistanat, c'est pour moi un métier enrichissant et épanouissant. Je désire apporter mes atouts à la réussite commune.