R. Aristide Wenceslas YAMEOGO

Je suis un Ingénieur Socio-economiste, expert en Sécurité Alimentaire et Moyens d'existence. Je suis aussi titulaire d'un master en Gestion de Catastrophes, Environnement et Santé Publique. Apres un poste de Responsable Programme Sécurité Alimentaire et Moyens d'Existence à ACF/Burkina Faso qui est une mission de l'ONG Action Contre la Faim / France . je suis présentement a Oxfam GB en RCA en tant Team leader Emergency Food Security and livelihoods



Mes compétences :

Sécurité alimentaire

Qualité

Agroalimentaire

Amélioration continue

Gestion de projet

Gestion de la production