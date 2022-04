R.h DIGICEL ANTILLES FRANCAISES ET GUYANE

Notre entreprise est dynamique, novatrice et en constante évolution. Elle possède des collaborateurs plein de talents que nous accompagnons sans cesse vers plus de performance.

L'innovation et la poursuite du développement de notre entreprise, nécessitent des formations pointues, techniques dans le domaine des télécommunications, du management et bien d'autres.

Nous devons également pour continuer dans cette même dynamique procéder au recrutement de nouveaux collaborateurs.



Mes compétences :

Finance

Informatique

Management

Marketing

Performance

Performance Management

Qualité

Rigueur

Télécommunications