R.i.a. SERVICE IT

Nous nous mettons a votre disposition pour

être votre spécialiste et votre

conseiller.

Trop peu de TPE et PME peuvent se permettre

d'avoir des services à la hauteur des plus grandes

multinationales.

Pour toutes les décisions sur vos

technologies de l'information , nous sommes

là.



Certifié ITIL , DELL et Sony , partenaire

Microsoft ,Nous proposons notre savoir-faire en

matière de service :

-En conseil et étude,

-Évolution et adaptation,

-Installation Deploiement et

,maintenance(ERP,logiciel Architecture

,Câblage,terminaux,Server,Camera,PLV,Caisse)

-Formation,

-Infogérance,

-Téléassistance,

-Délégation de personnels,

-Conduite de projets,

-Point de vente ,

-Communication ,

-Virtualisation,

-Messagerie,

-Intégrateur et partenaire Fournisseur

Téléphonie sur IP SDSL ET ADSL