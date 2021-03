Rabah LEKHEBASSENE

*** En poste ***



« Il n’y a que le passé qui est acquis, mais seul l’avenir est notre champ de labeur. »



Avec un parcours atypique, érigé à des moments sur des terres exotiques vu ma provenance du monde informatique, je suis un passionné des sciences et j'ai maintes fois désiré un monde où le jour en serait deux : un pour la vie et un autre pour l'évasion.



Mes expériences polymorphes dans le domaine de l'Etude & Développement (tant du point de vu des technologies impliquées que des thématiques abordées) ont été très enrichissantes et m'ont aguerri à la forge du code.



Cependant j'ai depuis longtemps une attirance pour les métiers des Systèmes d'Information (architecture, gouvernance, conduite de changement, audit ...).



Au delà des prouesses techniques, seuls les témoignages des situations humaines ont réellement un sens et constituent la dimension de l'âme, la partie molle et subtile dans les projets de Systèmes d'Information et c'est effectivement cet aspect que j'apprécie le plus.



Mon profil :

Concepteur / développeur avec 4,5 ans d'expérience à dominante Java / BDD et profil BI junior + expertise Talend Data Integration / Data Quality.

Mes secteurs de prédilection : 'Industrie, Télécom, Energie, Enseignement, R&D, Logistique, Santé.



Mes compétences :

ETL

Talend

MySQL