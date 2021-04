Rabah MOSBAH

Je travaille dans la production exécutive de films institutionnels, de documentaires et de fictions depuis 2000. J'ai démarré d'abord comme J-R-I et Assistant à la réalisation de magazines à Canal Marseille de 1996 à 1997. J'ai également pigé comme Rédacteur de presse et photographe-reporter au journal « La Provence » de 1998 à 2002. Mon parcours professionnel m'a apporté une bonne polyvalence dans les métiers de la production et de la post-production audiovisuelle. En effet je peux écrire, réaliser, filmer, insonoriser et monter des sujets courts ou long avec Final Cut Pro ou Première Pro.

Par ailleurs, j'ai créé et dirigé des projets d'animation socioculturelle avec le théâtre et l'audiovisuel dans les quartiers populaires dont un triptyque : film documentaire, livre et exposition photographique sur limmigration maghrébine dans la région marseillaise de 2000 à 2003.

Enfin, je développe actuellement des projets sur le Patrimoine Culturel Immatériel avec la médecine africaine, la transmission orale des cultures ancestrales et rurales ainsi que la religion traditionnelle en Casamance.