Racem CHERNI

Tout au long de mon cursus académique , jai eu le privilège d'acquérir de solides compétences théoriques et pratiques. J'ai eu des connaissances variées, consistantes qui ont été consolidées par des stages et des projets qui sont particulièrement dans le domaine de développement avec différents langages et frameworks en appliquant la méthodologie Agile (Scrum) ce qui ma permis davoir une bonne maîtrise des outils de programmation et de conception , daméliorer mon potentiel et me sensibiliser à la vie professionnelle .

Mes activités extrascolaires mont permises de développer un esprit créatif et innovant, dassumer mes responsabilités et dapprendre a gérer le temps, le stress et de pousser vers lavant léquipe avec laquelle je travaille et je partage les mêmes ambitions et objectifs.

Actuellement étudiant en 3ème année en génie informatique à ESPRIT, je recherche activement une opportunité de stage de fin d'études.

Passionnée et déterminée, je saurai m'investir pleinement dans tout ce que j'entreprends afin de mener à bien mon projet professionnel.