Racem CHERNI (RACEM CHERNI)

Je m'appelle Racem cherni et jai 24 ans. je suis titulaire dun diplôme dingénieur en informatique avec une spécialite génie logiciel.

Je suis passionnée particulièrement par le développement web et jaimerais travailler dans ce domaine.

Durant ces dernières années détudes jai contribué aux plusieurs projets académiques et professionnels avec différents langages de programmation ce qui a renforcé ma capacité dadaptation rapide aux nouvelles technologies et aussi ma permet de renforcer lensemble de mes softs skills à savoir mon esprit déquipe, mon esprit critique et ma confiance en moi même.