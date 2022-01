Rachel CÉLO

J'ai pu découvrir jusqu'ici plusieurs domaines: botanique, phytosociologie, herpétologie, entomologie, pédologie, ornithologie, etc. Je ne souhaite pas me cantonner à un seul de ces domaines. Je souhaiterais trouver un emploi diversifié avec des suivis/rapports scientifiques mais aussi de l'animation pour le grand public et/ou les enfants.

J'apprends également à déterminer bryophytes et lichens.

J'ai pu effectuer des inventaires, rapports et cartographies sur les habitats suivants: landes, tourbières, prairies, marais, dunes, boisements, mares, bocage, etc.

Ma formation m'a appris à effectuer des plans de gestion et autres documents.

J'ai surtout une forte motivation pour travailler dans ce domaine!!!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ArcGIS

QGIS

R

Détermination de végétaux

Herpétologie

Dessin

Ornithologie

Pédologie

Phytosociologie

Droit de l'environnement

suivis d'espèces