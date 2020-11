Rachel DESMUR

FORMATION - ANALYSE DES PRATIQUES - COACHING / Personnel et Professionnel

UN ACCOMPAGNEMENT ORIENTÉ SOLUTIONS

Notre démarche s'inscrit dans une recherche de solutions concrètes et personnalisées, pour mieux vous comprendre, faciliter la prise de recul, favoriser le changement, restaurer et développer vos propres capacités, dépasser les difficultés face à une situation personnelle ou professionnelle, et créer le cadre de vie qui vous convient.



UN ATELIER DE FORMATION POUR AMORCER LE CHANGEMENT

Les outils théoriques et pratiques proposés dans nos ateliers vous offrent la capacité d'identifier et de comprendre les différents mécanismes mis en oeuvre dans la communication et les processus relationnels, l'autogestion des émotions et du stress...



Au sein d'un groupe de 8 à 12 personnes, ces journées vous permettent de découvrir et d'expérimenter des socles simples et concrets, qui peuvent facilement se mettre en application dans votre vie personnelle et professionnelle.

CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE ET PSYCHANALYSE

PSYCHOTHÉRAPIE BRÈVE

Dès la première séance, la thérapie brève permet à une personne de retrouver les compétences qui sont les siennes et les solutions qu'elle peut appliquer. Elle est orientée sur le futur souhaité. Très rapide dans son action, en quelques entretiens, elle permet de retrouver confiance en soi et espoir quant au dénouement.



PSYCHANALYSE RÊVE-ÉVEILLÉ

Dans un cadre bienveillant et adapté à ses besoins, le Rêve-éveillé fait plonger la personne dans un univers qui lui montre ses conflits et traumatismes infantiles. Les images et les sensations sont la première forme de pensée de l'enfant avant même les mots. Sous la forme d'images successives racontant une histoire imaginaire, comme dans le rêve nocturne, c'est un langage symbolique qui permet d'accéder à certaines zones de soi, inaccessibles consciemment.



Grâce à cette expérience, la personne peut découvrir les traumatismes et fixations infantiles qui perturbent son fonctionnement adulte (psychique, relationnel) et les transformer de façon constructive.

Une aventure intérieure passionnante !



Mes compétences :

Praticien de la relation d'aide

Communication

Énergétique chinoise et Aromathérapie

Conseil et accompagnement

Ecoute

Animation de groupes

Animation de formations

Conférencier

Thérapie individuelle

Ecriture