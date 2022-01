Rachel GASPAR

Je possède de bonnes compétences en langues. Hispanophone et lusophone d'abord, je me suis attelée à l'apprentissage de l’anglais durant toute ma scolarité et au-delà pour maîtriser la langue de manière intermédiaire.



Agent d'accueil et administratif dans plusieurs secteurs d'activités tout au long de ma carrière, je peux gérer tout premier traitement d'information et organiser les dossiers afin d'en suivre le traitement.



Rigoureuse, m'adaptant avec satisfaction à un nouvel environnement de travail, je suis motivée par l'emploi en relation avec mes compétences.



Mes compétences :

Comptabilité

Paie

Ressources humaines

Accueil physique et téléphonique

Gestion de contrats

Gestion de caisse

Gestion du courrier

Enseignement

Réception Hôtellerie

Banque de détail