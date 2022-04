Julie VOGLER CIAVARELLA

Actuellement consultante pour le maintien dans l'emploi de salariés reconnus travailleurs handicapés, j'interviens en entreprise pour trouver une solution d'aménagement de poste de travail ou de reclassement, pour des personnes ayant des restrictions médicales et en risque d'inaptitude sur leur poste.



Ce poste fait aussi bien appel à des compétences en gestion des ressources humaines, qu'une connaissance des partenaires et fournisseurs spécialisés dans le handicap ou le matériel adapté, une connaissance du monde de l'entreprise et de ses différents interlocuteurs, connaissance des dispositifs de formation, réinsertion professionnelle, acteurs du monde social et médical.



Mes compétences :

Aide à la recherche d'emploi

Conseil

Conseil en formation

Formation

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

Poste de Travail

Recherche

Réorientation professionnelle